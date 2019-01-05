Son Dakika Haberleri: Macaristan'da 'Köle Yasası' Gösterileri Devam Ediyor

Macaristan'da 'Köle Yasası' Gösterileri Devam Ediyor

1 saat önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler yeni yılda da devam etti.

Macaristan'da 'Köle Yasası' Gösterileri Devam Ediyor, System.String[]
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler yeni yılda da devam etti. Hükümetin 'köle yasası' karşısında duran binlerce kişi dondurucu soğuk havaya rağmen bugün başkent Budapeşte'de toplanarak, Macaristan Parlamentosu önünde Başbakan Viktor Orban'ı ve hükümeti istifaya çağırdı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçtiğimiz Aralık ayı başlarında başlayan hükümet karşıtı gösteriler 2019 yılının başında da devam etmeye başladı. Macaristan'da 3 dönemden bu yana hükümeti oluşturan Genç Demokratlar Partisi (Fidesz) fazla mesai süresini 400 saate çıkartmak için yasa çıkartmış, bu yasa Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Adet tarafından imzalanarak bu yılbaşından itibaren yürürlüğe girmişti.

Yeni düzenlemeye karşı çıkan ülke genelindeki başta sendikalar olmak üzere, muhalefet partileri de sokağa dökülerek hükümeti protesto etmeye başlamıştı.

Üst üste üç dönem Macaristan'da iktidarı oluşturan Genç Demokratlar Partisi (Fidesz) tarafından parlamentodan geçirdiği, 250 saat olan yıllık fazla mesai süresinin 400 saate çıkarılması muhalefet tarafından "köle yasası" olarak adlandırılmıştı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından gösterilere yeni yılın ilk günlerinden itibaren aralıksız süreceği açıklandı.

Fidesz Partisi, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken muhalefet ve sendikalar, hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor. - BUDAPEŞTE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:15 Kaynak: İHA

Hükümet, Aralık, Macaristan, Güncel
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