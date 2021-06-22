Macaristan'da muhalefet seçimi kazandığı takdirde Çin üniversitesine izin vermeyecek - Son Dakika

Macaristan'da muhalefetin başbakan adayları, ülkede gelecek yıl düzenlenecek seçimleri kazandıkları takdirde ülkede yapılması planlanan Çin Fudan Üniversitesi kampüsüne izin vermeyeceklerini açıkladı.

Muhalefetin başbakan adayları olan Gergely Karacsony, Klara Dobrev, Andres Fekete-Györ, Peter Jakab, Peter Marki-Zay ve Jozsef Palinka, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e mektup yazdı.

Mektupta, 6 başbakan adayının da Çin'den kredi alınmasına karşı çıktığı, hangisi seçimi kazanırsa kazansın Budapeşte'de yapılması planlanan Çin Fudan Üniversitesi kampüsünün yanı sıra Çin tarafından finanse edilmesi planlanan Belgrad-Budapeşte demir yolu hattı projesini de durduracakları belirtildi.

Fudan Üniversitesi, AB'deki ilk Çin üniversitesi olacak

Fudan Üniversitesinin Avrupa Birliği'nde (AB) ilk olacak Budapeşte kampüsünün 2024 yılında açılması ve ekonomi, uluslararası ilişkiler, tıp ve teknik bilimler alanlarında eğitim vermesi planlanıyor.

Macar hükümeti, Fudan Üniversitesinin Budapeşte kampüsünün ülkede eğitim standardını yükselteceğini, Çin'in ülkeye yönelik yatırımlarına ivme kazandıracağını ve ülkesine bölgesel bir bilgi merkezi olma fırsatı tanıyacağını savunuyor.

Muhalefet ise Çin Üniversitesinin Macarların vergileriyle yapılmasının doğru olmadığı, ulusal güvenlik riski teşkil ettiği ve bölgede yapılması planlanan Öğrenci Şehri projesinin büyük bir bölümünü işgal edeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Bölgedeki cadde isimleri değiştirilmişti

Budapeşte'deki 9. Bölge Belediyesi, 2 Haziran'da Çin Fudan Üniversitesinin başkentte yapılması planlanan kampüs bölgesindeki bazı cadde isimlerini, Şehit Uygurlar Caddesi, Özgür Hong Kong Caddesi, Dalay Lama Caddesi ve Xie Shiguang Caddesi olarak değiştirme kararı almıştı.