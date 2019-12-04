Macaristan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteklediği proje kapsamında yeri tespit edilen Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömüldüğü türbe ile ilgili konferans düzenlendi.

Başkent Budapeşte'de, Macar Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi'nde "Sultan Süleyman kenti araştırması 2012-2019" adıyla düzenlenen konferansta, 7 Eylül 1566'da Zigetvar Kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın TİKA'nın destekleriyle ortaya çıkarılan Macaristan'daki türbe alanında kazı çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.

Macaristan İnsan Kaynakları Bakanlığı (EMMI), Macar Bilimler Akademisi, Pecs Üniversitesi, Macar Sanatçıları Birliği'nin desteğiyle düzenlenen konferansa, TİKA Budapeşte Program Koordinatörü Seda Dağlı, EMMI Devlet Sekreteri Csaba Janos Latorcai, Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Norbert Pap, eski Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Janos Hovari, Macar Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi Genel Müdürü Pal Fodor ve davetliler katıldı.

Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pap, konferansta yaptığı konuşmada, 2012'de TİKA'nın desteğiyle başlayan çalışmalarda Kanuni'nin türbesi ve çevresindeki yapıların ortaya çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi.

2012-2019 yıllarında yürütülen projede, türbenin yanı sıra aynı yerleşkede yer alan, cami, tekke, palanka ve sivil yerleşim biriminin de ortaya çıkarıldığını ifade eden Pap, "Yerleşke yaklaşık 4 hektarlık alanda bulunuyor ve biz bunun yaklaşık 1 hektarlık bölümünü ortaya çıkardık." dedi.

Eski Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Hovari de kazı alanındaki çalışmaların tamamlandığını, kısa süre içinde hazırlanan raporların Macar hükümeti ile paylaşılacağını, bölgede ziyaretçileri ağırlamak için yol, altyapı ve diğer binaların yapılması konusunda karar verileceğini söyledi.

Kanuni'nin Macaristan'daki türbesinin Türkler ve Macarların iş birliğiyle 7 yıllık bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu belirten Hovari, Zigetvar'daki Szölöhegy'de yapılan çalışmaların TİKA'nın yardımıyla 2013'te başladığını hatırlattı.

Kanuni'nin şehit olduğu gizlenmişti

Zigetvar Kuşatması sırasında 1566'da şehit olan Kanuni Sultan Süleyman'ın şahadet haberi, askerler arasında moral bozukluğu yaratmaması için gizlenmişti. Kanuni'nin naaşının bozulmaması için iç organları çıkartılarak otağının bulunduğu yere gömülmüştü. Kanuni'nin bedeni ise muhasaradan sonra İstanbul'a getirilerek Süleymaniye Camisi avlusundaki bugünkü yerine defnedilmişti.

Kanuni'den sonra tahta geçen II. Selim, babasının iç organlarının gömülü olduğu yere türbe, etrafına da külliye yaptırmıştı. 150 yıl kadar kalan bu yapılar daha sonra Zigetvar Kalesi'ni işgal eden Habsburg askerleri tarafından yıkılmıştı. Macarlar, bu bölgeye türbe anlamına gelen "Turbek" ismini vermişti.