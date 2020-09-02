- Macaristan Milli Takımı Sivas'a geldi

SİVAS - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Macaristan Milli Takımı özel uçakla Sivas'a geldi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında yarın saat 21.45'de Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Türkiye ile karşılaşacak olan Macaristan Milli Takımı özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. Macaristan Milli Takım oyuncuları ve teknik heyet havalimanında apronda bekleyen otobüsle kamp yapacakları otele geçti.

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 20.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Macaristan Milli Takımı, toplantı öncesinde saat 19.45'te sahada kısa bir yürüyüş yapacak.