Macenta Yayıncılık, Ödüllerde Finale Kaldı

(İSTANBUL) - Eğitim ve yayıncılık alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla tanınan Macenta Yayıncılık, Birleşik Krallık'ın saygın ödüllerinden Learning Excellence Awards 2025'te finale kalarak önemli bir başarıya imza attı. Eğitim alanındaki yenilikçi potansiyelini uluslararası alanda gözler önüne seren şirketin CEO'su Burak Akyüz, "Böylesine prestijli ve uluslararası bir platformda Birleşik Krallık'ın köklü eğitim şirketleriyle birlikte anılmak bizim için büyük gurur" diye konuştu.

Her yıl farklı sektörlerdeki eğitim, öğrenme ve gelişim alanındaki başarıları ödüllendiren Learning Excellence Awards, bu yıl dünya çapında sınırlı sayıda uluslararası başvuruyu kabul etti. Eğitim ve yayıncılık alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla tanınan Türk şirketi Macenta Publishing and Digital Solutions da uluslararası alanda önemli bir başarıya imza atarak yarışmada finale kalan ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Yenilikçi yaklaşım ve sürdürülebilirlik vizyonuna uluslararası tescil

"Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri" temelli online İngilizce eğitim platformu "The Globals" projesiyle eğitim teknolojileri alanında küresel düzeyde yarattığı etkiyi gözler önüne seren şirket, uluslararası arenada kat ettiği yolla eğitim teknolojilerinde öncü ve dönüştürücü bir aktör olduğunu bir kez daha kanıtladı.

"Büyük gurur"

Macenta Kurucusu ve CEO'su Burak Akyüz, finale kalmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Böylesine prestijli ve uluslararası bir platformda, Birleşik Krallık'ın köklü şirketleriyle birlikte anılmak bizim için büyük bir gurur. Bu, Türkiye'nin eğitim alanındaki vizyon ve potansiyelinin uluslararası alanda takdir edildiğinin de önemli bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

Şirket daha önce de British Council UK tarafından verilen "ELTons" ödülünü kazanmış, BETT UK 2024 ve 2025'te de finalist olmuştu.