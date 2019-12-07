Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendikleri maçta elde ettikleri 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Terim, maçın son bölümünde stres yaşadıklarını belirterek, "Ligin belki en az gol yiyen takımıyız ama yediğimiz bazı goller de bizi çok üzdü. Son dakika ve saniyelerdeki gereksiz goller. Bugün onun stresini biraz anlayışla karşılamak gerekir." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, maçın 60. dakikasına kadar iyi mücadele ettiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"O dakikadan sonra o psikolojiye girmeleri gayet doğal. Çünkü biz gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de son dakika golleri nedeniyle bir hayli gerilimdeyiz. Takımda genel olarak galibiyeti koruma durumu vardı. Bir dakikada 3 pozisyon verdik. Biz de ikinci golü bulabilirdik. Böyle oyunlarda ikinci golü bulamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Ancak dediğim gibi bugün 3 puan almak çok öncelikliydi. Bugünkü 3 puan 3 puandan öte bir şey."

"Ben de Muslera'yı maçın adamı seçerim"

Fatih Terim, karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynayan kalecileri Fernando Muslera'nın son haftalarda iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bugün tavan yaptı. Muslera için 'Takımını kurtaran kaptan' diyebiliriz. Maç boyunca tam konsantrasyonla oynadı. Kazanmak için bütün arkadaşlarını idare etti ve ikazlarda bulundu. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Ben de onu maçın adamı seçerim." yorumunu yaptı.

Takımda yaşanan sakatlıkların planlarını bozduğunu aktaran deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hiç şikayet etmiyoruz ama yaptığımız plan içerisindeki arkadaşlardan 8-10'unun sakat olması çok kolay tolere edilecek bir şey değil. O yüzden bugünkü galibiyet çok önemliydi. Birden bire Feghouli'nin sakatlığı çıktı. Falcao'yu şimdi 15 dakika oynatabiliyoruz. Luyindama ameliyat oldu. Babel sakatlandı. Saymaya kalktığımızda çok önemli oyuncularımız dışarda. Elbette fiziki ve mental yorgunluk var. Kolay değil. Çok iyi bir rotasyonla bunun sıkıntısını en aza indirebilirdik ama bu sakatlıklar aklımızda olmadı."

Fatih Terim, takımda taktiksel yönden bir kriz olup olmadığına yönelik soruya, "Açıkçası öyle bir sıkıntımız yok. Oyuncu sıkıntımız var. Yoksa bizde öyle bir problem yok." cevabını verdi.

Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla yapacakları maçla ilgili olarak da "Her maç 0-0 başlıyor. Hiçbir maç ümitsiz oynanmaz. Bir küçük ümit varsa da kovalanır. Kolay değilse de uğraşılır. Olup olmayacağına ondan sonra bakacağız. Hiç bir maça teslim olarak çıkmayız. Onun için elimizden gelen neyse yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.