Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, 9 kişi tamamladıkları müsabakada önemli bir galibiyete imza attıklarını kaydetti.

Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gösterdikleri üstün performanstan ötürü oyuncularını kutladığını söyledi.

Uzun bir aradan sonra galip geldiklerini hatırlatan Korkmaz, "Göreve gelmemizin ardından Göztepe maçına iki antrenmanla çıkmıştık. Sonrasında oyun olarak bir değişim olduğunu yavaş yavaş görüyorduk ama bu durum sonuca yansımıyordu. Takım oyun olarak tam istediğimiz durumda değil. Belki 11'e 11 kazanmak da önemliydi ama 9 kişiyle bu galibiyeti elde etmenin oyuncuları öz güven açısından çok iyi bir duruma getirdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kulüp yönetimine teşekkür eden Korkmaz, "Hem maddi hem de manevi olarak çok destek verdiler. Tabii ki taraftarın burada olacağını düşünüyorduk. Seyircisiz olunca, onlar da televizyonlarının başında bizleri takip edip, desteklerini hissetirdiler. Onlara bu galibiyeti hediye ediyoruz. Tabii burada kalmamalıyız. Nihayetinde lig devam ediyor. Önümüzdeki maçlarda da puanlar, galibiyetler almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Maçın ilk bölümünde Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşu sonrası Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'in güçlükle çıkardığı topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmalarına değinen Korkmaz, orta hakemin hata yapma olasılığının olduğunu ve bunu kabullenebileceklerini, VAR sistemindeki hakemlerin ise hata yapma riskinin bulunmadığını dile getirdi.

Ligin geleceğiyle ilgili de bir an önce karar verilmesini isteyen Bülent Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Federasyon bir karar alırken bize danışmıyor. Biz de o yüzden kamuoyuna fikrimizi buradan söylüyoruz. Bütün oyuncular tedirgin. Nihayetinde gerçekten dünya bu virüsle sarsılıyor. Federasyonun net bir şekilde kararını vermesi gerekiyor. ya 'Seyircisiz lig devam edecek' ya da 'Lig ertelenecek.' diyecekler. Çünkü iki hafta sonrasının ne olacağını bilemiyoruz. Çok enteresan, bütün ülkelerde farklı boyutlara geldi. Maçların seyircisiz tadı da olmuyor. Şu anda olması da doğru değil. Toplu yerlerde bulunmamak lazım. Dolayısıyla benim söyleyeceğim, federasyonun çıkıp bu konuyla ilgili net kararını vermesi lazım."