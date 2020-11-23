Mustafa Tokgöz: 10 kişiyle alınan bir puan çok değerliydi

Hes Kablo Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Galatasaray karşısında 10 kişiyle alınan bir puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.İlk yarı çok ciddi bir farkla Galatasaray'ın üstünlüğü olduğunu dile getiren Tokgöz, "Bu tabii ki tüm Kayserispor taraftarlarını üzmüştür ama ikinci yarıda 10 kişiyken alınan bir puan çok değerliydi. Samet hocamızın hoş geldin hediyesi oldu bu 3 puan. Ben takımımıza ve teknik heyetimize çok teşekkür ediyorum. Kayseri'de tek başına büyük bir kulübün başkanlığını yürüten değerli başkanımız Berna Gözbaşı'na, o kahramana 3 puan hediye etmek isterdik, O'na 3 puan yakışırdı ama bir puan hediye edebildik. Tüm Kayserispor camiasına hayırlı uğurlu olsun bu puan. İnşallah ileriki maçlarda Samet hocamızla birlikte 3 puanlı maçlarımız olur" ifadelerini kullandı.