Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika

Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ardından

29.11.2020 19:09
Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çapa, "İlk yarıda iyi oynayan bir Kasımpaşa vardı. Doğru pozisyonlar aldık. Pozisyonlara doğru zamanlarda girdik. İlk yarı 3-0'ı bulsak maçı erken bitirebilirdik. İkinci yarıda ise fiziksel olarak düşüş bekliyorduk. Devre arasında arkadaşlara 3. golü bir an önce bulmamız gerektiğini söyledik. İkinci yarıda Gençlerbirliği risk alarak daha atak gözüktü. İyi pozisyonlar yakaladılar. Ramazan Köse'yi de kutlamak lazım. Sadece penaltı kurtarmadı, iyi de oynayarak kritik hamleler yaptı. Güzel bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Takımda 7-8 eksik oyuncu bulunduğunu vurgulayan Fuat Çapa, "Umarım Beşiktaş ile 4 Aralık Cuma günü yapacağımız maçta birkaç arkadaşımızı daha aramızda görürüz ve gereken hamleleri daha erken yapabiliriz." diye konuştu.

Mustafa Kaplan: "Bize yakışmayan 2 gol yedik"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maçın ilk yarısında beklentilerin altında bir mücadele sergilediklerini belirtti.

İlk yarıda Kasımpaşa'ya oynama fırsatı verdiklerini aktaran Kaplan, "Birinci devrede vasat bir oyun oynadık. Bize yakışmayan 2 gol yedik. İkinci yarıda oyuncuların yerlerinde değişikliğe gittik. Üretken olduk. Pozisyonlara girdik ancak bir türlü golü bulamadık. İlk golü bulabilsek belki buradan puanla dönecektik. Biraz beceriksizlik oldu. İkinci yarıda oynanan oyundan memnunum. İnşallah eksik oyuncular döndükten sonra farklı bir Gençlerbirliği görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika Spor


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