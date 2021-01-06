Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

06.01.2021 18:49

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, 7 haftalık galibiyet özlemlerine son verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, 7 haftalık galibiyet özlemlerine son verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle basın toplantısına katılan İrfan Saraloğlu, "Kazanmak bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Daha farklı da olabilirdi. Bize güç verecek, moral verecek bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Mutlak galibiyet düşüncesiyle maça çıktıklarının altını çizen Saraloğlu, "İçinde bulunduğumuz durum bize çok yakışan bir durum değildi. Son maçlarda zaman zaman oynadığımız oyun bizi mutlu etmedi. Skorlar zaten mutlu etmemişti. Bu maça mutlaka kazanma isteğiyle başladık. Bunun için çok istekli olan oyuncularımızı kutlamam gerekiyor. Geçen yılın şampiyonu olarak son 7 haftayı unutmak ve unutturmak için bir başlangıç yaptık diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rakibin kaparak oynadığını aktaran Saraloğlu, "Bize çok fazla geniş alan bırakmadılar. Kısa paslarla gitmeye çalıştık. Sol kanattan yaptığımız ataklar bizi gol pozisyonlarıyla buluşturdu ancak son dokunuşu yapamadık. 40. dakikaya kadar oyun üstünlüğümüzle geçti. 40. dakikada bulduğumuz gol öz güvenimizi arttırdı. Savunma anlayışımızı çok beğendimizi söyleyebilirim. Rakibe çok fırsat vermedik. Rakibimiz, ilk yarıda bir duran top ve uzaktan şut, ikinci yarıda yine uzun toplarla ve yan ortalarla gelmeye çalıştı. Burada da savunma oyuncularımız çok doğru müdahaleler yaptı." şeklinde konuştu.

İrfan Saraloğlu, Berkay Özcan'ın sağ bekte oynamasıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Sakatlıklar bizi çok üzüyor. Geri dönme süresi kısa ve uzun olan sporcularımız var. Caiçara'nın sakatlığının uzun sürmesi nedeniyle Rafael'le orayı kapattık. Stoperde Martin'in yokluğunu Ponck ile kapattık. Sağ bekimiz Uğur da eski gücünde henüz değil, ciddi bir ameliyattan çıktı. Berkay bize destek verebilecekti. Bir poziysonda rakibini kaçırdı, o kadar. Genel olarak iyi oynadı. Berkay'ı beğendik." yanıtını verdi.

Maçın ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal:

"Oyun anlamında hep olumlu işler yapan Erzurumspor vardı. Ön bölgedeki üretkenliği arttırabilseydik maç belki değişik bir skorla bitebilirdi"

"Devreye kadar topladığımız kadar puan toplayıp bazı mevkilere gerekli transferleri yapmak istiyoruz"

Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, oyun olarak iyi bir maç oynadıklarını ancak bu oyunlarını skora yansıtamadıklarını söyledi.

Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Başakşehir takımına karşı oynayacağımız en iyi oyunu oynadığımızı söyleyebilirim. İlk 15 dakika hariç. Oyuna alışma ve taktiği çözme anlamında bocalasak da ilk devre karambolden yediğimiz bir gol var. Alan kapatma anlamında iyi şeyler yaptık. İkinci devre çift forvete döndükten sonra, oyun anlamında hep olumlu işler yapan Erzurumspor vardı. Ön bölgedeki üretkenliği arttırabilseydik maç belki değişik bir skorla bitebilirdi. Çok kısa bir dönemdir çalışıyoruz, çoğunlukla mental hazırlandığımız maçlar oluyor. Erzurumspor'un oyun disiplininden, yapma isteğinden memnunum. Bunu ilerideki haftalarda sonucu daha iyi yansıtacağız. Devreye kadar topladığımız kadar puan toplayıp bazı mevkilere gerekli transferleri yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakkal, "Hangi mevkilere transfer düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Her takım gibi biz de transferi çok açık ve net şekilde yapacağız, düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, İrfan Saraloğlu, Başakşehir, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Son Dakika! Bakan Soylu, Boğaziçi'ndeki kelepçe görüntüsüyle ilgili konuştu: Türk Polisi doğru yapmıştır Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar
Sergen Yalçın, Rize maçında oynamak isteyen Aboubakar'ı ilk 11'e aldı Sergen Yalçın, Rize maçında oynamak isteyen Aboubakar'ı ilk 11'e aldı         
19:26
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Salgında günlük can kaybı rekoru: Koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti Salgında günlük can kaybı rekoru: Koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti         
19:01
Kar kış onları durduramıyor! Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen görevinin başında Kar kış onları durduramıyor! Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen görevinin başında         
18:44
Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı         
18:03
Vodafone'da bir gol daha! Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı Vodafone'da bir gol daha! Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı         
17:54
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı         
17:18
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek         
16:03
Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor         
15:46
Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı         
13:47
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 19:52:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei