Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, 7 haftalık galibiyet özlemlerine son verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle basın toplantısına katılan İrfan Saraloğlu, "Kazanmak bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Daha farklı da olabilirdi. Bize güç verecek, moral verecek bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Mutlak galibiyet düşüncesiyle maça çıktıklarının altını çizen Saraloğlu, "İçinde bulunduğumuz durum bize çok yakışan bir durum değildi. Son maçlarda zaman zaman oynadığımız oyun bizi mutlu etmedi. Skorlar zaten mutlu etmemişti. Bu maça mutlaka kazanma isteğiyle başladık. Bunun için çok istekli olan oyuncularımızı kutlamam gerekiyor. Geçen yılın şampiyonu olarak son 7 haftayı unutmak ve unutturmak için bir başlangıç yaptık diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rakibin kaparak oynadığını aktaran Saraloğlu, "Bize çok fazla geniş alan bırakmadılar. Kısa paslarla gitmeye çalıştık. Sol kanattan yaptığımız ataklar bizi gol pozisyonlarıyla buluşturdu ancak son dokunuşu yapamadık. 40. dakikaya kadar oyun üstünlüğümüzle geçti. 40. dakikada bulduğumuz gol öz güvenimizi arttırdı. Savunma anlayışımızı çok beğendimizi söyleyebilirim. Rakibe çok fırsat vermedik. Rakibimiz, ilk yarıda bir duran top ve uzaktan şut, ikinci yarıda yine uzun toplarla ve yan ortalarla gelmeye çalıştı. Burada da savunma oyuncularımız çok doğru müdahaleler yaptı." şeklinde konuştu.

İrfan Saraloğlu, Berkay Özcan'ın sağ bekte oynamasıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Sakatlıklar bizi çok üzüyor. Geri dönme süresi kısa ve uzun olan sporcularımız var. Caiçara'nın sakatlığının uzun sürmesi nedeniyle Rafael'le orayı kapattık. Stoperde Martin'in yokluğunu Ponck ile kapattık. Sağ bekimiz Uğur da eski gücünde henüz değil, ciddi bir ameliyattan çıktı. Berkay bize destek verebilecekti. Bir poziysonda rakibini kaçırdı, o kadar. Genel olarak iyi oynadı. Berkay'ı beğendik." yanıtını verdi.

Maçın ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal:

"Oyun anlamında hep olumlu işler yapan Erzurumspor vardı. Ön bölgedeki üretkenliği arttırabilseydik maç belki değişik bir skorla bitebilirdi"

"Devreye kadar topladığımız kadar puan toplayıp bazı mevkilere gerekli transferleri yapmak istiyoruz"

Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, oyun olarak iyi bir maç oynadıklarını ancak bu oyunlarını skora yansıtamadıklarını söyledi.

Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Başakşehir takımına karşı oynayacağımız en iyi oyunu oynadığımızı söyleyebilirim. İlk 15 dakika hariç. Oyuna alışma ve taktiği çözme anlamında bocalasak da ilk devre karambolden yediğimiz bir gol var. Alan kapatma anlamında iyi şeyler yaptık. İkinci devre çift forvete döndükten sonra, oyun anlamında hep olumlu işler yapan Erzurumspor vardı. Ön bölgedeki üretkenliği arttırabilseydik maç belki değişik bir skorla bitebilirdi. Çok kısa bir dönemdir çalışıyoruz, çoğunlukla mental hazırlandığımız maçlar oluyor. Erzurumspor'un oyun disiplininden, yapma isteğinden memnunum. Bunu ilerideki haftalarda sonucu daha iyi yansıtacağız. Devreye kadar topladığımız kadar puan toplayıp bazı mevkilere gerekli transferleri yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakkal, "Hangi mevkilere transfer düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Her takım gibi biz de transferi çok açık ve net şekilde yapacağız, düşünüyoruz." yanıtını verdi.