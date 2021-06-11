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Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak - Son Dakika
BBC

Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak

11.06.2021 16:21

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir ziyareti sırasında tokat atan 28 yaşındaki Damien Tarel kendisini "Orta Çağ savaş sanatları meraklısı" olarak tanımlıyordu. Tarel, çıkarıldığı mahkemede 18 ay hapis cezası aldı. Cezası 14 ay ertelenen Tarel, 4 ay hapis yatacak.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Tarel, Valence kentindeki mahkemeye çıkarılırken de Macron'a tokat attığı sırada üstünde bulunan yeşil tişörtü giydi. Aşırı sağcı görüşlere sahip olduğu ve "Sarı Yelekliler" hareketine yakın olduğu mahkemede aktarılan Tarel, Macron'a "anlık dürtüyle" tokat attığını savundu. Savcılık ise bunun "kasıtlı bir şiddet eylemi" olduğunu söyledi.

4 AY HAPİS YATACAK

Kamu görevlisine saldırmaktan 18 ay hapsi istenen Tarel'in 4 ay hapis yatacağı duyuruldu. Başka bir suç işlemesi durumunda geri kalan 14 aylık hapis cezası da uygulanacak. Olayın görüntüsünü çeken ikinci şüpheli ise yasadışı silah bulundurmakla suçlanıyor.

"KAHROLSUN MACRONCULUK"

Macron, Fransa'nın güneydoğusundaki Tain-l'Hermitage kasabasında yaptığı ziyaretlerin ardından kalabalığa yaklaştığı sırada Damien Tarel'in saldırısına uğramıştı. Macron'a tokat atan Tarel, 11. veya 12. yüzyıllarda Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.

MACRON YASAL BİR ADIM ATMAYACAK

Tarel'in kişisel Instagram hesabında da "Tarihi Avrupa savaş sanatları meraklısı" olduğu yazıyor ve kılıç-kalkan simgeleri yer alıyor. Mahkemedeki ifadesinde Tarel, tokatla saldırmayı planlamadığını, yumurta ya da pasta fırlatmayı düşündüğünü savundu. Macron ise saldırgan hakkında bireysel olarak yasal bir adım atmayacağını belirtti.

"FİZİKSEL ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Macron'un saldırıya uğraması, Fransız siyasetinin farklı kesimleri tarafından kınandı. Fransa Başbakanı Jean Castex, olayın demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Castex, "Siyasi tartışmanın ve anlaşmazlıkların hiçbir zaman şiddet, sözlü saldırı ve hatta fiziksel saldırı halini alamayacağını" kaydetti. Fransa'da solun önde gelen isimlerinden Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon da Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Macron ile dayanışma mesajı paylaştı. Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine le Pen de olayı kınayarak, "Demokratik tartışma keskin olabilir, ancak fiziksel şiddet asla hoş görülemez" ifadelerini kullandı.

Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak

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Son Dakika Dünya Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak - Son Dakika Dünya

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