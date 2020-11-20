Macron, Dağlık Karabağ'da uluslararası gözlemcilerin görev almasını istiyor - Son Dakika
BBC

Macron, Dağlık Karabağ'da uluslararası gözlemcilerin görev almasını istiyor

20.11.2020 07:17
Macron, Dağlık Karabağ'da uluslararası gözlemcilerin görev almasını istiyor, System.String[]

Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdiren ateşkes anlaşmasından 10 gün sonra bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi, ateşkese uyulup uyulmadığının takip edilmesi için Minsk Grubu ve uluslararası gözlemcilerin devreye girmesi çağrısında bulundu.

Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdiren ateşkes anlaşmasından 10 gün sonra bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi, ateşkese uyulup uyulmadığının takip edilmesi için Minsk Grubu ve uluslararası gözlemcilerin devreye girmesi çağrısında bulundu.

9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması, Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanmıştı. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ'da Rusya'nın 1960 barış gücü askeri tampon görevi görecek.

Ateşkese varılan süreçte rol oynayan Türkiye de, Azerbaycan topraklarında kurulacak bir ortak merkezde, Rus askeri yetkilileriyle birlikte ateşkese uyulup uyulmadığını takip edecek. Henüz detaylar açıklanmasa bile Türk askerinin sahada olmayacağı, ortak merkezde görev yapacağı belirtiliyor.

1994'ten bu yana gerilimin ve zaman zaman çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan ve Ermenistan arasında müzakereleri yürütmek üzere oluşturulan Minsk Grubu ise, sürecin dışında kaldı.

Rusya'yla birlikte Fransa ve ABD de Minsk Grubu'nun eşbaşkanları.

" Paris, uluslararası gözlem gücü oluşturulması için bastırıyor"

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Minsk Grubu'nun da devreye girmesini ve Dağlık Karabağ'da uluslararası bir gözlem gücünün sahada görev almasını ve gelecekte kalıcı çözüm için yürütülecek müzakerelerde dışarıda bırakılmamasını istiyor.

Macron'un Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı telefon görüşmelerinin ardından gelen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında "Çatışmaların sona ermesiyle birlikte şimdi Dağlık Karabağ'daki nüfusun korunması ve son haftalarda evlerini terk eden on binlerce kişinin güvenli şekilde evlerine dönüşünün sağlanması için iyi niyetli müzakerelere başlanmalı" ifadelerine yer verildi:

"Minsk Grubu'nun ateşkesi gözlemlemede rol almasını istiyoruz."

67 milyon nüfuslu Fransa'nın yaklaşık 500 bin Ermeni kökenli vatandaşı var.

Reuters'a konuşan Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Paris'in bölgede uluslararası gözlem gücü oluşturulması için bastırdığını, böylece Dağlık Karabağ'ı çatışmalar sürerken terk eden Ermeni nüfusun güvenli şekilde geri dönüşünü sağlamayı ve müzakere masasında yer almayı umduğunu söyledi. Rusya ve Türkiye'nin, İran'ın da katılımıyla Suriye'de çözüm için oluşturduğu Astana formatını hatırlattı:

"Rusların ateşkes takibi formülü için Türklerle görüştüğünü anlıyoruz Ama bunun olmasını istemiyoruz. Bu bölgede yeni bir Astana sürecinin tekrarı anlamına gelir. Bir tarafta Minsk Grubu, diğer tarafta Astana olmaz. Ruslar bir noktada seçim yapmak zorunda."

Macron, Türkiye'nin altı hafta süren çatışmalarda Azerbaycan'a verdiği desteği ve savaşa müdahil olmasını sert sözlerle eleştirmişti. Ankara ise, 26 yıldır soruna çözüm bulamadığı gerekçesiyle Minsk Grubu'nu eleştiriyor.

Macron, Dağlık Karabağ'da uluslararası gözlemcilerin görev almasını istiyor

Dağlık Karabağ, Ateşkes, Fransa, Minsk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macron, Dağlık Karabağ'da uluslararası gözlemcilerin görev almasını istiyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı'ndan Bülent Arınç'a jet yanıt: Demirtaş'ın tahliyesini istemek haysiyetsizliktir Bülent Arınç'tan çok tartışılacak sözler: Osman Kavala'nın tutukluluğuna hayret ediyorum, Demirtaş da tahliye olabilir Yol isteyen sürücüye önce küfretti, ardından aracına zarar verdi! Dehşet anları kamerada Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı AB ve Almanya'dan art arda Türkiye'yle gerilimi tırmandıracak tehditler: Dönüm noktasındayız Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti
Son 4 maçta 69 yol yiyen kadın takımının kaptanı: Köle gibi ev işleri yapmamızı istiyorlar Son 4 maçta 69 yol yiyen kadın takımının kaptanı: Köle gibi ev işleri yapmamızı istiyorlar         
00:00
Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim         
22:49
Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı         
22:23
6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 3 sapkın, büyü yapmak için de ciğerini kesip çıkarmış 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 3 sapkın, büyü yapmak için de ciğerini kesip çıkarmış         
21:27
Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu         
21:18
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı         
18:31
Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi         
17:05
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı         
16:44
Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan         
16:38
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi         
16:04
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi         
15:23
Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı         
12:13
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 07:27:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Macron, Dağlık Karabağ'da uluslararası gözlemcilerin görev almasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei