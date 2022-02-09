Üye Girişi
Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 96'ya yükseldi - Son Dakika

Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 96'ya yükseldi

09.02.2022 09:05
Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 96'ya yükseldi

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan Batsirai Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96'ya çıktı.

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan Batsirai Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96'ya çıktı.

Ikongo ilçesi Milletvekili Jean Brunelle Razafintsiandraofa, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Fitovinany bölgesinde yer alan ilçenin tamamen sular altında kaldığını belirtti.

Razafintsiandraofa, ilçede birçok evin yıkıldığını ve ölü sayısının 96'ya ulaştığını kaydetti. Ölü sayısı en son 20 olarak duyurulmuştu.

Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Bürosu da hafta sonu ülkenin doğusundaki kıyı şeridine ulaşan Batsirai Kasırgası nedeniyle 70 bin 355 kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Kasırgadan en çok başkent Antananarivo'ya 530 kilometre mesafedeki Mananjary kentinin etkilendiği kaydedildi.

Uzmanlar, fırtınanın hızının kıyı şeridinde saatte 235 kilometreye ulaştığını, iç kesimlerde ise 110 kilometreye kadar düştüğünü belirtiyor.

Madagaskar'da geçen ay etkili olan "Ana" tropikal fırtınasında 55 kişi yaşamını yitirmiş, 110 bin kişi de yer değiştirmek zorunda kalmıştı.

Afrika'nın güneydoğusunda etkili olan Ana Fırtınası Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de toplam 78 kişinin ölümüne neden olmuştu.

YORUMLAR
500

Hint Okyanusu, Milletvekili, Madagaskar, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 96'ya yükseldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:53 Berfu Yenenler isyan etti: Elektrik içmişiz bu ay herhalde
08:47 Naci Görür yine uyardı: İstanbul depreminde Avrupa yakası daha fazla tahrip olacak
08:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sümela'daki müziğe danslarla eşlik edildiği için soruşturma başlattı
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Başörtüsü bir kazanımdır, bu kazanımı büyütmeliyiz!
08:13 CHP'den 81 ilde "zamları geri al" eylemi: Her yerde eş zamanlı yapılacak
08:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:04 Afyonlu fırıncıdan zam özrü: Utanıyoruz ama işin içinden çıkamıyoruz!
07:57 Hava iki gün buz gibi olacak! 9 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
07:49 Karadenizli sanatçı Sait Uçar yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 09:11:21. #1.11#
SON DAKİKA: Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 96'ya yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement