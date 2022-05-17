DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Dereli'ye (16) çarpıp, kaçarak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Mustafa B. (32) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Profesyonel yüzücü olan Dereli ise kazandığı madalyalarla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde dün, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bisikletiyle kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Demirel'e, Mustafa B., yönetimindeki 34 AHS 903 plakalı otomobil çarpıp, kaçtı. Bisiklet parçalanırken, Dereli ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir otomobilin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntü de bisikletli Batuhan Dereli'nin bisikletle karşıya geçmeye çalışırken, hızla gelen otomobilin çarpması ve Dereli'nin metrelerce havaya fırlayarak takla atarak, yere düşmesi yer alıyor.

MADALYALARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden Batuhan Dereli'nin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Dereli için Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yaşamını yitiren Dereli'nin babası Özgür Dereli, annesi Fatma Dereli'nin yanı sıra yakınları katıldı. Profesyonel yüzme sporcusu olan Dereli'nin tabutu üzerine yarışmalarda kazandığı madalyalar koyuldu. Cenaze namazının kılınmasının ardından Dereli, madalyalarıyla birlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Öte yandan, Cinayet Büro dedektifleri, Batuhan Dereli'ye çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün Mustafa B. olduğunu belirledi. Mustafa B., saklandığı evde bugün yakalanıp, gözaltına alındı. İfadesinde olay yerinden kaza nedeniyle korktuğu için kaçtığını söyleyen Mustafa B. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.