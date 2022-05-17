MADALYALARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

MADALYALARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

17.05.2022 23:24

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Dereli'ye (16) çarpıp, kaçarak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Mustafa B. (32) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Dereli'ye (16) çarpıp, kaçarak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Mustafa B. (32) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Profesyonel yüzücü olan Dereli ise kazandığı madalyalarla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde dün, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bisikletiyle kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Demirel'e, Mustafa B., yönetimindeki 34 AHS 903 plakalı otomobil çarpıp, kaçtı. Bisiklet parçalanırken, Dereli ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir otomobilin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntü de bisikletli Batuhan Dereli'nin bisikletle karşıya geçmeye çalışırken, hızla gelen otomobilin çarpması ve Dereli'nin metrelerce havaya fırlayarak takla atarak, yere düşmesi yer alıyor.

MADALYALARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden Batuhan Dereli'nin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Dereli için Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yaşamını yitiren Dereli'nin babası Özgür Dereli, annesi Fatma Dereli'nin yanı sıra yakınları katıldı. Profesyonel yüzme sporcusu olan Dereli'nin tabutu üzerine yarışmalarda kazandığı madalyalar koyuldu. Cenaze namazının kılınmasının ardından Dereli, madalyalarıyla birlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Öte yandan, Cinayet Büro dedektifleri, Batuhan Dereli'ye çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün Mustafa B. olduğunu belirledi. Mustafa B., saklandığı evde bugün yakalanıp, gözaltına alındı. İfadesinde olay yerinden kaza nedeniyle korktuğu için kaçtığını söyleyen Mustafa B. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MADALYALARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
MADALYALARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
MADALYALARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
MADALYALARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YORUMLAR
500
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Pamukkale, Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MADALYALARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


Son Dakika
23:40 Emekli polis, sokak ortasında dehşeti yaşattı! Önce tartıştığını kadını vurdu, sonra aynı silahla canına kıydı
23:37 SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında gökyüzünde süzüldüler
22:58 İBB'de Murat Ongun'un başkanlık yaptığı "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddia edildi! Belediyeden jet hızında cevap geldi
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 23:52:40. #1.13#
SON DAKİKA: MADALYALARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement