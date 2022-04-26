Madde bağımlılarının kullandığı metruk bina alev alev yandı - Son Dakika
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Madde bağımlılarının kullandığı metruk bina alev alev yandı

26.04.2022 00:57
Madde bağımlılarının kullandığı metruk bina alev alev yandı

Antalya'da madde bağımlısı şahıslar tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında metruk bina alev alev yandı.

Antalya'da madde bağımlısı şahıslar tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında metruk bina alev alev yandı. Panik yaşayarak kendisini dışarı atan mahalle halkı ise madde bağımlılarının sürekli binaya geldiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı metruk binanın 2'nci katında meydana geldi. Binadan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın içeride bulunan atıl malzemelerin tutuşması ile bir anda alev topuna döndü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile başka apartmana sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Panik yaşayan mahalle halkı ise sokağa koşarak çalışmaları dört gözle takip etti.

"Boş bina olduğu için geceden girip, sabahtan çıkıyorlar"

Öte yandan mahallede yaşayan vatandaşlar ise apartmana sürekli madde bağımlısı şahısların girdiğini belirterek duruma isyan etti. Deniz Aydıner, "Yaklaşık 1 yıldır bu bina boş. Buraya uyuşturucu bağımlıları sürekli girip çıkıyor. Onlar yakmış olabilir. Burada daha önce hırsızlık olayları da oldu. Boş bina olduğu için geceden girip, sabahtan çıkıyorlar. Bize zararı oluyor, biz burada esnafız" dedi. - ANTALYA

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, 112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Madde bağımlılarının kullandığı metruk bina alev alev yandı - Son Dakika


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