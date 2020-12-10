Maden işçisi eşi ve oğlunu kaybeden kadın acısı tazeliğini koruyor - Son Dakika

Maden işçisi eşi ve oğlunu kaybeden kadın acısı tazeliğini koruyor

10.12.2020 15:41
Maden işçisi eşi ve oğlunu kaybeden kadın acısı tazeliğini koruyor, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hatice Kalaycı (72), 21 yıl önce eşini, 10 ay önce de oğlunu ruhsatsız maden ocağında meydana gelen kazalarda kaybetmenin acısını yüreğinde yaşıyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hatice Kalaycı (72), 21 yıl önce eşini, 10 ay önce de oğlunu ruhsatsız maden ocağında meydana gelen kazalarda kaybetmenin acısını yüreğinde yaşıyor.

Hatice Kalaycı, eşi ve oğlunun ruhsatsız işletilen maden ocaklarında meydana gelen göçüklerde yaşamını yitirmesinin ardından torunlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Kalaycı, gazetecilere, 21 yıl önce eşini, 10 ay önce de oğlunu ruhsatsız işletilen maden ocaklarında meydana gelen kazalarda kaybettiğini söyledi.

Acısının dinmediğini belirten Kalaycı, "Artık dayanacak gücüm yok. Nefes alıp veriyorum ama bu acıya dayanamıyorum. Yetkililer sesimizi duysun; bu kaçak ocaklar kapansın. Bir oğlum vardı o da gitti. Babasından yaşadığım bir acı vardı. Oğlum maden ocağında çalışmaya başladığında gitmesini istemedim. Gücüm yetmedi ocağa gitmemesi için. Ben 10 aydır bittim. Oğlumun şapkasını kokluyorum..." şeklinde konuştu.

Kalaycı, torununun da özel maden ocağında çalıştığını anlatan Kalaycı, başka acıların yaşanmamasını istediğini sözlerine ekledi.

Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 30 Ocak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte, Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kalmıştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda Kalaycıoğlu'nun cenazesi 20 saat, Ovaz'ın cenazesi ise 24 saat sonra çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A. gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış, ruhsatsız maden ocağı kapatılmıştı.

Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maden işçisi eşi ve oğlunu kaybeden kadın acısı tazeliğini koruyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek
Vatandaşın döviz hesapları 231 milyar doları aşarak rekor kırdı Vatandaşın döviz hesapları 231 milyar doları aşarak rekor kırdı         
15:52
Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı         
15:27
Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu         
15:10
53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı 53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı         
15:05
Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! "Taciz ettiği için yaptım" dedi         
14:55
4 ay sonra göreve başlayan Muhittin Böcek'in hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve başlayan Muhittin Böcek'in hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak         
12:27
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Türkiye hamsiden üç ayda 2,2 milyon dolar kazandı Türkiye hamsiden üç ayda 2,2 milyon dolar kazandı         
11:13
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 15:57:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maden işçisi eşi ve oğlunu kaybeden kadın acısı tazeliğini koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei