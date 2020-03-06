Madencilerden Mehmetçiğe destek - Son Dakika
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Madencilerden Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Merzifon ilçesinde bulunan Yeni Anadolu Teknolojileri Madencilik İşletmesinde çalışan işçiler, Mehmetçiğe destek olmak için yürüyüş gerçekleştirdi.

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Merzifon ilçesinde bulunan Yeni Anadolu Teknolojileri Madencilik İşletmesinde çalışan işçiler, Mehmetçiğe destek olmak için yürüyüş gerçekleştirdi.

Ellerindeki Türk bayrağıyla işletme önünde toplanan madenciler, bir süre yürüyerek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Madenciler adına açıklamalarda bulunan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Anadolu Teknolojileri Madencilik Şubesi Başkanı Cemil Güven, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, Türk milletine ise başsağlığı temennisinde bulundu.

Şehitlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini ve unutamayacaklarını vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"O acıyı bir şehit çocuğu, şehit eşi ve şehit anası kadar hissetmesek de bu, ülke olarak hepimizin acısı. Bu acıyı ne kadar paylaşırsak o kadar azaltacağımızı düşünüyoruz. Türk askerinin her zaman yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Asker İdlib'de Bahar Kalkanı harikatında. Bir yerlerden, birilerinden izin almasına gerek yoktur. Bugün idlib'de olması gerekiyordur, İdlib'dedir. Yarın başka bir yerde olması gerekiyordur oradadır."

Daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuyan madenciler, dua etti.

Madencilik, Merzifon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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