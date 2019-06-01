Son Dakika Haberleri: Madrid'de Şampiyonlar Ligi final heyecanı: Taraftarlar sokaklarda
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Madrid'de Şampiyonlar Ligi final heyecanı: Taraftarlar sokaklarda

1 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçında iki İngiliz takımı Tottenham ve Liverpool bu akşam karşı karşıya geliyor. Madrid'de toplanan taraftarlar sokaklarda maç heyecanını yaşıyor

Madrid'de Şampiyonlar Ligi final heyecanı: Taraftarlar sokaklarda, System.String[]
İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının heyecanı yaşanıyor. Finale yükselmeyi başaran iki İngiliz takımı Tottenham ve Liverpool taraftarları başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Şampiyonlar Ligi final maçında Barcelona'yı eleyen Liverpool ile Ajax'ı kupa dışına iten Tottenham Madrid'de bu akşam karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22: 00'de başlayacak maç için Madrid'de toplanan taraftarlar meşaleler yakarak şarkılarla maç heyecanını yaşadı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:23 
Dünya
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