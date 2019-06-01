Madrid'de Şampiyonlar Ligi final heyecanı: Taraftarlar sokaklarda
1 saat önce
İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçında iki İngiliz takımı Tottenham ve Liverpool bu akşam karşı karşıya geliyor. Madrid'de toplanan taraftarlar sokaklarda maç heyecanını yaşıyor
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:23
'nın başkenti Madrid
'de oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının heyecanı yaşanıyor. Finale yükselmeyi başaran iki İngiliz takımı Tottenham
ve Liverpool
taraftarları başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.
Şampiyonlar Ligi final maçında Barcelona
'yı eleyen Liverpool ile Ajax
'ı kupa dışına iten Tottenham Madrid'de bu akşam karşı karşıya gelecek. Türkiye
saati ile 22: 00'de başlayacak maç için Madrid'de toplanan taraftarlar meşaleler yakarak şarkılarla maç heyecanını yaşadı.
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