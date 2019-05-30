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Madrid'de Şampiyonlar Ligi finali fırsatçılığı

24 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Liverpool arasında 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçına ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de konaklama fiyatları yüzde 200'den fazla arttı.

Madrid'de Şampiyonlar Ligi finali fırsatçılığı, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Liverpool arasında 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçına ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de konaklama fiyatları yüzde 200'den fazla arttı.
Atletico Madrid Kulübüne ait Wanda Metropolitana Stadı'nda oynanacak final maçı öncesinde otel odası ve günlük kiralık ev fiyatlarında rekor artış dikkati çekti. Madrid Otelciler Derneğinin verilerine göre kentteki otellerin doluluk oranı yüzde 90 olurken, Airbnb gibi turistik amaçlı günlük ev kiralama hizmeti veren internet sitelerinde bu oranının yüzde 65 olduğu görüldü.
Özellikle stadyuma yakın oturan çok sayıda Madridli final maçını fırsata dönüştürerek, bir odasını veya evini günlük kiraya çıkardı. İnternetteki ilanlarda, bir evde tek odada gecelik konaklama fiyatının kişi başı 500 avro olduğu, aylık kirası bin 200 avro civarında olan bir evin ise maç dolayısıyla günlük 4 bin 600 avroya kiralık verilmesi dikkati çekti.
Öte yandan final maçı dolayısıyla yaklaşık 70 bin kadar İngiliz taraftarının cuma gününden itibaren Madrid'e gelmesi bekleniyor. Final maçına ev sahipliği yapmanın Madrid kentine sağlayacağı ekonomik katkının ise 100 milyon avrodan fazla olacağı iddia ediliyor.
Bu arada karaborsada karşılaşmanın bilet fiyatlarının 10 bin avroya kadar çıktığı belirtiliyor.
Diğer yandan Madrid kent merkezi Şampiyonlar Ligi final maçı etkinliklikleri için hazırlandı. Mayor Meydanı ve Sol Meydanı başta olmak üzere kent merkezindeki önemli noktalara Şampiyonlar Ligi ile ilgili figürler konuldu. Mayor Meydanı'ndaki Turizm Kültür Merkezi'ne konulan Şampiyonlar Ligi kupası da halkın ziyaretine açıldı.
Final maçı dolayısıyla Madrid kentinde ulusal, yerel ve özel polisin yanı sıra jandarmanın da olduğu binden fazla güvenlik görevlisi görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:08 Kaynak: AA
İspanya, Madrid, Spor
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