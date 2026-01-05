Maduro, ABD\'deki Davada Masumiyetini Savundu

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla ABD'de başlatılan davanın ilk duruşmasında, "Ben masumum, suçlu değilim, hala ülkemin başkanıyım" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla New York'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Maduro, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben masumum, suçlu değilim, dürüst biriyim, hala ülkemin başkanıyım. Kendimi bir savaş esiri olarak görüyorum. ABD beni evimden kaçırdı" ifadelerini kullandı.

Maduro'nun duruşmasının 17 Mart'ta yapılacağı bildirildi.