Son Dakika Haberleri: Maduro, elektrik kesintisinden ABD'yi sorumlu tutuyor

Maduro, elektrik kesintisinden ABD'yi sorumlu tutuyor

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bugün ülkedeki elektrik kesintisinin neredeyse yüzde 70'ini gidermiştik ancak elektrik hatlarına, yalnızca ABD hükümetinin sahip olduğu yüksek teknoloji kullanılarak yapılmış bir saldırı düzenlendi" dedi.

Maduro, elektrik kesintisinden ABD'yi sorumlu tutuyor, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bugün ülkedeki elektrik kesintisinin neredeyse yüzde 70'ini gidermiştik ancak elektrik hatlarına, yalnızca ABD hükümetinin sahip olduğu yüksek teknoloji kullanılarak yapılmış bir saldırı düzenlendi" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:20 

Nicolas Maduro, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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