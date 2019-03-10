Maduro, elektrik kesintisinden ABD'yi sorumlu tutuyor
1 saat önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bugün ülkedeki elektrik kesintisinin neredeyse yüzde 70'ini gidermiştik ancak elektrik hatlarına, yalnızca ABD hükümetinin sahip olduğu yüksek teknoloji kullanılarak yapılmış bir saldırı düzenlendi" dedi.
Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, "Bugün ülkedeki elektrik kesintisinin neredeyse yüzde 70'ini gidermiştik ancak elektrik hatlarına, yalnızca ABD
hükümetinin sahip olduğu yüksek teknoloji kullanılarak yapılmış bir saldırı düzenlendi" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:20
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