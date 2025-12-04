Maduro-Trump Görüşmesi: Diyaloğa Davet - Son Dakika
Maduro-Trump Görüşmesi: Diyaloğa Davet

Maduro-Trump Görüşmesi: Diyaloğa Davet
04.12.2025 05:16
Maduro-Trump Görüşmesi: Diyaloğa Davet
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump ile yaptığı telefon görüşmesini samimi bulduğunu belirtti.

Devlet televizyonu VTV'de yayımlanan bir etkinlikte konuşan Maduro, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin "samimi" bir havada gerçekleştiğini söyledi.


'BARIŞA EVET, SAVAŞA HAYIR."

Maduro, "Evet Sayın Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmenin tonunun saygı çerçevesinde, hatta samimi bir havada tamamlandığını ifade etmek isterim. Eğer ABD Başkanı ile Venezuela Devlet Başkanı arasındaki görüşme, saygıya dayalı bir diyaloğa doğru atılmış bir adımı temsil ediyorsa, diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz diyorum. Çünkü biz, diyalog ve barış fırsatlarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz." Maduro, İngilizce ifadelerle "Diyaloğa hoş geldiniz, diplomasiye hoş geldiniz. Barışa evet, savaşa hayır." diyerek, ABD'ye çağrıda bulundu.

Venezuela lideri Maduro, görüşmeyi doğruladı: 'Barışa evet, savaşa hayır'

"GÖRÜŞMENİN İYİ YA DA KÖTÜ GEÇTİĞİNİ SÖYLEYEMEM."

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro ile söz konusu görüşmenin yapıldığını doğrularken, "Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem." ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya "hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini" söylediği öne sürülmüştü. Miami Herald gazetesinin, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ve Maduro arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesi kısa sürede tıkanmıştı.

MADURO İSTEDİ, TRUMP REDDETTİ!

Kaynaklar, Maduro'nun serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiğini iddia etmişti. Maduro'nun kendisi ve yakın çevresi için de "işledikleri iddia edilen suçlara" karşı "küresel af" istediğini aktaran kaynaklar, Trump'ın ise bu talepleri reddettiği ve Maduro'ya "kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna (ülkeden) güvenli çıkış imkanı sağlanabileceği ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği" mesajını ilettiğini dile getirmişti.

Kaynak: AA

América Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Donald Trump, Venezuela, Diplomasi

Maduro-Trump Görüşmesi: Diyaloğa Davet

