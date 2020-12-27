AFYONKARAHİSAR - Mağaralarda saklanan patatesler ağırlıklı üç büyük şehre gönderiliyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Mağaralarda saklanan patatesler ağırlıklı üç büyük şehre gönderiliyor

27.12.2020 11:31

Türkiye'nin en büyük patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akin köyündeki, soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralarda muhafaza edilen patatesler Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere diğer illere gönderiliyor.

Türkiye'nin en büyük patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akin köyündeki, soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralarda muhafaza edilen patatesler Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere diğer illere gönderiliyor.

Türkiye'deki patates ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ilçede üreticiler, hasat ettikleri ürünleri Akin köyünün Çepişoğlu mevkisindeki dağların altında bulunan ve soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralara getiriyor.

Ekim ayının başlarında getirilen yaklaşık 12 bin ton patates, mayıs ayının sonlarına kadar depoda kalıyor.

Akin Köyü Muhtarı Yusuf Can, AA muhabirine, depolardaki sıcaklığın hiçbir mevsimde değişmediğini söyledi.

Depolardaki patateslerin ilk olarak işçiler tarafından büyüklüklerine göre ayrıldığını belirten Can, "Daha sonra patatesler çuvallara konularak kamyonlara yükleniyor. Köyümüzün Çepişoğlu mevkisinde 6 doğal soğuk hava depomuz mevcut. Buradaki 3 mağaranın toplam patates depolama kapasitesi 12 bin ton. Mağaraların en önemli özelliği yazın ve kışın içerideki sıcaklığın 8 ila 14 derece olmasıdır." dedi.

Patates üreticisi Mehmet Kıymaz ise patateslerini ekim ayında depolara getirerek, muhafaza altına aldıklarını ifade etti.

Kasım ayının sonundan peyderpey mart ayının sonuna kadar ürünlerini İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer illere gönderdiklerini aktaran Kıymaz, doğal ortamda korunan patateslerinin kaliteli olduğunu dile getirdi.

"Depolarımıza ayrıca limon da koyuyoruz"

Sandıklı patatesinin lezzeti ve kalitesi nedeniyle meşhur olduğuna dikkati çeken Kıymaz, şöyle devam etti:

"Patatesimiz genellikle İstanbul pazarına gidiyor. Depolarımız 15 yıldır var. Depolarımıza ayrıca limon da koyuyoruz. Kamyonlar içeriye kadar girebiliyor. Mağaralarda 4'er bin tona kadar ürünü muhafaza edebiliyoruz. Şu anda burada 70'in üzerinde kadın işçimiz çalışıyor. Erkek işçilerle beraber 80 işçi çalışıyor. Onlar da bu sayede buradan rızklarını kazanıyor."

AFYONKARAHİSAR - Mağaralarda saklanan patatesler ağırlıklı üç büyük şehre gönderiliyor
AFYONKARAHİSAR - Mağaralarda saklanan patatesler ağırlıklı üç büyük şehre gönderiliyor
AFYONKARAHİSAR - Mağaralarda saklanan patatesler ağırlıklı üç büyük şehre gönderiliyor
AFYONKARAHİSAR - Mağaralarda saklanan patatesler ağırlıklı üç büyük şehre gönderiliyor

İstanbul, Türkiye, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Mağaralarda saklanan patatesler ağırlıklı üç büyük şehre gönderiliyor - Son Dakika


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