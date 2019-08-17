Son Dakika Haberleri: MAGEF 23. spor etkinliği düzenledi
Son Dakika Spor Haber

MAGEF 23. spor etkinliği düzenledi

30 dakika önce

Malatya Gençlik Federasyonu tarafından organize edilen 'Gençler Sporda Buluşuyor' projesi kapsamında 23. spor etkinliği düzenlendi.

MAGEF 23. spor etkinliği düzenledi, System.String[]
Malatya Gençlik Federasyonu tarafından organize edilen 'Gençler Sporda Buluşuyor' projesi kapsamında 23. spor etkinliği düzenlendi.

Malatya Zirve Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz, birçok farklı etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Spor etkinliğimizde amacımız insanların olmazsa olmazlardan spora teşvik etmektir. Etkinliklerimiz ile farkındalık oluşturarak insanlara spor alışkanlıkları kazandırmak istiyoruz. Spor yapmak sağlık açısında oldukça önemlidir. Spor yapmak hem fiziksel hem de ruhen insana son derece önemli bir dinçlik sağlayacaktır. Spor yapan bireyler, spor yapan kişiler stresle daha kolay başa çıkabilmektedir. Modern dünyada depresyon gibi rahatsızlıkların bu denli yaygın olarak görülmesinin en büyük sebeplerinde biride budur. Hareketsiz geçen bu yaşam tarzına düzenli yapılacak olan egzersizlerin eklenmesi, kişilerin yaşam kalitelerinin artmasında doğrudan etkileyecektir. Yaşantı tarzınıza kesinlikle sporu katmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. - MALATYA
Ramazan Yavuz, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevilla, Kjaer'i maç kadrosuna almadı
Arsenal evinde Burnley'i 2-1 mağlup etti Sturridge transferinden gerçek ortaya çıktı! Başakşehir'e gitmekten annesi yüzünden vazgeçti Volkan Demirel için karar verildi! Oyuncuya bildirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:30:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MAGEF 23. spor etkinliği düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]