Mahalle gönüllüleri doğal afetlerde bilinçli müdahale için eğitiliyor - Son Dakika

Mahalle gönüllüleri doğal afetlerde bilinçli müdahale için eğitiliyor

Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) üyeleri, olası bir depremde enkazdan kurtarma ve bilinçli müdahale için eğitimler alıyor.

Mahalle gönüllüleri doğal afetlerde bilinçli müdahale için eğitiliyor, System.String[]

Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) üyeleri, olası bir depremde enkazdan kurtarma ve bilinçli müdahale için eğitimler alıyor.

17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nden 3 yıl sonra kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER), olası doğal afetlerde arama ve kurtarma faaliyetini yapmak için gönüllüler yetiştiriyor.

Yalova merkezde 8 mahalle, 3 ilçede ve 2 beldede yapılanmasını tamamlayan 400 üyeli dernek, bugüne kadar 600 kişiye doğal afette arama ve kurtarma eğitimi verdi.

Doğal afetlerde bilinçli hareket edebilen gönüllüler yetiştirmeyi hedefleyen MAG-DER, "afet psikolojisi", "telsiz çalışması", "enkazda arama kurtarma", "ilk yardım", "yangın", "ekipman" konularında vatandaşları eğitiyor.

"Üyelerimize 36 saatlik eğitim verildi"

Yalova MAG-DER Başkanı Sabri Karaçam, olası bir depremde ilk müdahaleyi vatandaşların yaptığını söyledi.

Marmara Depremi'nde de ilk arama kurtarmayı halkın yaptığını ifade eden Karaçam, şöyle konuştu:

"Mahalle Gönüllüleri Projesi çok önemli ve daha da büyütülmesi gerekiyor. Mahalle afet gönüllüleri halkın içinden çıkan ilk yardımı yapabilecek mahalleli ama tek farkları ekipmanı ve eğitimi var. 1999'da biliyorsunuz arama kurtarmaya halk da katıldı ama bilinçsizlik yüzünden bazı yaralanmalar yaşandı. Şimdi üyelerimize 36 saatlik eğitim verildi. Arama kurtarma, afet psikolojisi, telsiz çalışması, enkazda arama kurtarma, ilk yardım, yangın gibi eğitimleri veriyoruz. 2019 yılında 50 okulda 27 bin öğrenciye afet bilinci eğitimi verdik."

Karaçam, İstanbul'da 80, Kocaeli'de 17 ve Bursa'nın Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde 6 mahallede afet gönüllüleri yapılanmasının olduğunu bildirdi.

Yapılanma kırsala taşınacak

Yalova'da olası bir afette merkezdeki gönüllülerin de etkilenme ihtimali nedeniyle kırsal bölgelerde yapılanmayı amaçladıklarını anlatan Karaçam, "Bu çerçevede Subaşı beldesi ve Paşakent Mahallesi'nde yapılandık. Bundan sonra da Sugören ve Güneyköy köylerinde yapılanmak istiyoruz. Deprem anında hasarın çok olduğu mahalledeki afet gönüllülerine yardımı temin etmek için yapılanmayı kırsala taşıyacağız." diye konuştu.

Karaçam, Çınarcık İlçe Belediyesi ile Altınova ilçesine bağlı Subaşı Belde Belediyesi tarafından kendilerine 3 konteyner verileceğini dile getirdi.

Yalova Valisi Muammer Erol'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Karaçam, ellerindeki 12 konteynerde olası bir afette kullanılacak malzemelerin bulunduğunu anlattı.

"Bilinçli yardım etmek önemli"

Derneğin gönüllülerinden Abdullah Karakaya ise aldığı eğitimin ardından doğal afetlerde müdahale konusunda bilinçli olmanın önemini anladığını söyledi.

Marmara Depremi'nde bilinçsizce yardım etmeye koştuğuna değinen Karakaya, "Marmara Depremi'nin ardından kendimizi korumadan evlerin altına girdik. Şimdi bu eğitimleri gördükten sonra bilinçli olarak yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu öğrendik." dedi.

Gönüllülerden Muhittin Mert de 1999'da yaşanan deprem sonrasında sokağa çıktığında gördüğü manzaradan etkilendiğini anlattı.

Aradan geçen süreçte dernekten haberdar olarak üye olduğunu belirten Mert, "1999 depreminde kendim zarar görmemiştim. Bulunduğum evden çıktıktan sonra enkazı gördüm. İnsanlar adeta çaresizlik içindeydi çünkü elimizde ekipmanımız, hiçbir şeyimiz de yoktu. Doğal afette müdahale konusunda insanlarımız yeterince bilinçli değil." ifadelerini kullandı.

Karaçam, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mahalle gönüllüleri doğal afetlerde bilinçli müdahale için eğitiliyor - Son Dakika
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