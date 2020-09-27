Mahalle sakinlerinden yapılması planlanan kalker taş kırma eleme tesisine tepki - Son Dakika

Mahalle sakinlerinden yapılması planlanan kalker taş kırma eleme tesisine tepki

Beypazarı ilçesinin Doğanyurt Mahallesi sakinleri, mahallelerine 500 metre mesafede kalker taş kırma eleme tesisi açılacağı gerekçesiyle eylem yaptı.

Mahalle sakinlerinden yapılması planlanan kalker taş kırma eleme tesisine tepki, System.String[]

Beypazarı ilçesinin Doğanyurt Mahallesi sakinleri, mahallelerine 500 metre mesafede kalker taş kırma eleme tesisi açılacağı gerekçesiyle eylem yaptı.

Mahalle meydanında toplanan mahalle sakinleri, tesisin yapılması planlanan alana yürüyüş gerçekleştirdi. Mahallelerin eylemine, TEMA Vakfı, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ekoloji Kolektifi Derneği üyeleri de destek verdi.

Mahalle sakinleri, yaptıkları basın açıklamasında, Çetindere mevkisinde kurulacak tesisin yaşamlarını, dere yataklarını, su pınarlarını, bahçeleri, arıcılığı, tarım ve hayvancılığı olumsuz etkileyeceğini öne sürerek, mahallelerine 500 metre mesafede açılması planlanan taş ocağına karşı olduklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 22:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mahalle sakinlerinden yapılması planlanan kalker taş kırma eleme tesisine tepki - Son Dakika

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