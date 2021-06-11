Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45053 Sokakta meydana gelen olayda komşularıyla sorun yaşayan Oğuz Eroğlu, sabah saatlerinde tekrar komşularıyla kavga etti.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine sinirlenen adam, pompalı tüfeğini alarak evinin damına çıktı ve önce havaya ardından da sokaktan geçen bir otomobile ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVİN KAPISI KOÇBAŞI İLE KIRILDI

Yaklaşık 4 saat boyunca polisin ikna etmeye çalıştığı Eroğlu, uzun süren çabalar sonucu inmeyince Özel Harekat Polisleri tarafından evin kapısını koçbaşı ile kırdı.

KOMŞULARI TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Gözaltına alınan Eroğlu, damdan indirildiğinde ise sıkıntı yaşadığı komşuları tarafından darp edildi. Bu sırada polis havaya ateş açarak grubu dağıtıp gözaltındaki şahsı olay yerinden uzaklaştırdı.

Oğuz Eroğlu daha sonra polis merkezine götürüldü.