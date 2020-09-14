"Mahallemi Güzelleştiriyorum" projesinde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Mahallemi Güzelleştiriyorum" projesinin 2'nci etabı kapsamında başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Yenigün Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Işıksu, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve şikayetleri dinledi.

Işıksu, mahallelerin daha da güzelleşmesi için hassas bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Projenin ilk etabını Çıracılar, Papuççular ve Fabrika caddelerinde tamamlamış, bölge esnafımız ve hemşehrilerimizden güzel geri dönüşler almıştık. Şimdi ikinci etabımızı Yenigün, Papuççular ve Semerciler mahallelerimizin ihtiyaç tespit ettiğimiz 37 sokağında yoğun bir şekilde devam ettiriyor, hassas bir çalışma yürüterek sokaklarımızı sil baştan yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplam 10 bin metrekarelik alanda kaldırım, ağaçlandırma, aydınlatma ve asfalt çalışmaları yaparak vatandaşların hayatlarını daha da kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Işıksu, "Çalışmalarımıza destek veren, çalışma sürecimizde bizlere yardımcı olan tüm hemşehrilerimize de çok teşekkür ediyoruz." dedi.