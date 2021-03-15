Son dakika... MAHKEME KARARINDA DİRENDİ AYNI CEZAYI VERDİ; TÜRKMENİSTANLI KADINI ÖLDÜREN SANIĞA 29 YIL 2 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika

Son dakika... MAHKEME KARARINDA DİRENDİ AYNI CEZAYI VERDİ; TÜRKMENİSTANLI KADINI ÖLDÜREN SANIĞA 29 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

15.03.2021 11:35

Bir son dakika haberine göre FATİH'te 6 yıl önce Türkmenistan uyruklu Jemile Kerimova'yı(44) sırtından bıçaklayarak öldürdüğü ve parasını alarak kaçtığı gerekçesiyle 29 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilen sanık Bayram Sipahi (47), Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

FATİH'te 6 yıl önce Türkmenistan uyruklu Jemile Kerimova'yı(44) sırtından bıçaklayarak öldürdüğü ve parasını alarak kaçtığı gerekçesiyle 29 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilen sanık Bayram Sipahi (47), Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, eski kararında direnerek, Kasten öldürme ve Hırsızlık suçlarından sanığa 29 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada tutuklu sanık Bayram Sipahi getirildi. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Bayram Sipahi eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, Vücudumda platin var. Bunun ameliyat ile çıkarılması gerekiyor. Cezaevi koşullarında bunu yapmam mümkün değil. Dolayısıyla tahliyemi talep ediyorum dedi.

MAHKEME KARARINDA DİRENDİ

Yargıtay'ın bozma ilamına karşı verilen hapis cezasında direnilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Sipahi'yi Kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Sipahi'yi Hırsızlık suçundan da 4 yıl 2 ay hapse çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianameye göre, Fatih'te 17 Nisan 2015 tarihinde meydana gelen olayda Türkmenistanlı Jemile Kerimova (44), sanık Bayram Sipahi (47) ile para karşılığında birlikte olmak amacıyla anlaşarak bir eve gitti. Sanık Bayram Sipahi ekmek bıçağı ile Jemile Kerimova'yı sırtından bıçaklayarak öldürdü. Sanık Sipahi, maktülenin çantası ile birlikte paralarını alarak olay yerinden kaçtı. Sanık Bayram Sipahi daha sonra karakola giderek teslim olması üzerine tutuklandı. Sanık soruşturma aşamasındaki ifadesinde içinde bulunduğu zor durumdan ötürü cezaevine girmek istediği için maktülü gasp edip karakola teslim olduğunu söyledi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bayram Sipahi, ilk ifadesini değiştirerek olay günü maktülle beraber olmak için evine gittiğinde uyuduğunu, kalktığında maktülün parasını alarak evden ayrıldığını gördüğünü bunun üzerine ertesi gün tekrar anlaşarak eve gittiklerini söylediği belirtildi. Sanık, kendisinin evden ayrılmak istediğinde de maktülenin hakaret edip kendisini tutmaya çalıştığını bunun üzerine maktüle bıçakla vurduğunu ve olayın bu şekilde gerçekleştiğini söyledi. Mahkeme heyeti, Kasten öldürme ve Hırsızlık suçlarından sanığa toplam 29 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

YARGITAY SUÇ VASFINDA HATAYA DÜŞÜLDÜĞÜNÜ BELİRTMİŞTİ

Ancak Yargıtay mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay'ın bozma ilamında, sanığın kastının maktulü öldürerek para ve çantasını yağmalamak olduğu, buna göre başka bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla Kasten öldürme ve Nitelikli yağma suçlarından ceza verilmesi gerektiği kaydedildi. Bozma ilamında, sanığın Kalacak yerinin olmaması nedeniyle cezaevine girmek amacıyla maktulü bıçakladığı yönündeki savunmasına itibar edilerek hüküm kurulması nedeniyle suç vasfında hataya düşüldüğü de vurgulandı. Bir üye hakimin cezanın bozulmaması yönünde karşı oy kullandığı kararda, verilen hapis cezasının bozulmasına karar verilmişti.

Son dakika... MAHKEME KARARINDA DİRENDİ AYNI CEZAYI VERDİ; TÜRKMENİSTANLI KADINI ÖLDÜREN SANIĞA 29 YIL 2 AY HAPİS CEZASI
Son dakika... MAHKEME KARARINDA DİRENDİ AYNI CEZAYI VERDİ; TÜRKMENİSTANLI KADINI ÖLDÜREN SANIĞA 29 YIL 2 AY HAPİS CEZASI
Son dakika... MAHKEME KARARINDA DİRENDİ AYNI CEZAYI VERDİ; TÜRKMENİSTANLI KADINI ÖLDÜREN SANIĞA 29 YIL 2 AY HAPİS CEZASI
Son dakika... MAHKEME KARARINDA DİRENDİ AYNI CEZAYI VERDİ; TÜRKMENİSTANLI KADINI ÖLDÜREN SANIĞA 29 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Yargıtay, Mahkeme, Bayram, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... MAHKEME KARARINDA DİRENDİ AYNI CEZAYI VERDİ; TÜRKMENİSTANLI KADINI ÖLDÜREN SANIĞA 29 YIL 2 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika


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