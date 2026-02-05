Mahmut Arıkan, Malatya'da Depremzedelerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mahmut Arıkan, Malatya'da Depremzedelerle Bir Araya Geldi

05.02.2026 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Malatya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Programı kapsamında Malatya Şehir Mezarlığı içerisinde yer alan Deprem Şehitleri Anıtı’nı ziyaret eden Arıkan, 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Malatya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Programı kapsamında Malatya Şehir Mezarlığı içerisinde yer alan Deprem Şehitleri Anıtı'nı ziyaret eden Arıkan, 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Malatya'da şehitlik ziyaretinin ardından konteyner çarşıya geçen Arıkan, burada esnafla bir araya gelerek yaşadıkları sorun ve talepleri dinledi. Esnaf, her yağmur yağdığında iş yerlerinin su aldığını, tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca 1 Haziran itibarıyla konteyner iş yerlerinin boşaltılmasının istendiğini ancak kendilerine alternatif bir yer gösterilmediğini dile getirdi.

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen sorunların çözümü için kayda değer bir ilerleme sağlanamadığı yönündeki şikayetleri değerlendiren Arıkan, çözüm önerilerini esnafla paylaştı. Konteyner esnafına kalıcı bir yer temin edilmeden tahliye dayatılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Arıkan, bu durumu "vicdansızlık" olarak nitelendirdi.

Arıkan, depremzedelerin ve esnafın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için konunun Meclis çatısı altında takipçisi olacaklarını ve gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mahmut Arıkan, Politika, Malatya, Ekonomi, Güncel, Deprem, Şubat, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Arıkan, Malatya'da Depremzedelerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

21:25
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu
Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:45
İran’dan Umman’daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 21:33:57. #7.11#
SON DAKİKA: Mahmut Arıkan, Malatya'da Depremzedelerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.