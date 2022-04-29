MAHMUTBEY GİŞELERİNDE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ - Son Dakika
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MAHMUTBEY GİŞELERİNDE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

29.04.2022 22:57

MAHMUTBEY gişelerinde Bayramınız Kemerli Olsun projesi kapsamında emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi.

MAHMUTBEY gişelerinde Bayramınız Kemerli Olsun projesi kapsamında emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mahmutbey Gişelerinde Bayramınız Kemerli Olsun projesi kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Araç şoförlerinin kemer konusunda uyarıldığı denetimlere İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Türkiye Omurilik Felçliler Dernek Başkanı Semra Çetinkaya katıldı. Uyarılarda bulunulan sürücülere Bayramınız Kemerli Olsun broşürleri dağıtıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Tüm vatandaşlarımızın az önce röportaj aldığınız hanımefendi kadar duyarlı olmasını onun kadar hassasiyet taşımasını arzu ediyoruz. Duyarlı olmayanlar bilsinler ki, sadece kendilerini değil trafikte tüm herkes tehlikede. Biz şimdiden vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Bayramınız kemerli olsun diyoruz diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZIN BAYRAM TATİLİNİ HUZURLU VE GÜVENLİ GEÇİRMESİ İÇİN ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul'da vatandaşlarımızın bayram tatilini huzur ve güvenli geçirmesi amacıyla İstanbul polisi olarak iki helikopter, 502 trafik ekibi, 3 bin 910 ekip olmak üzere 24 bin personelimizle beraber güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Bugün de burada bakanlığımızın talimatı doğrultusunda 'Bayramınız Kemerli Olsun' projesi kapsamında gişelerdeki vatandaşlarımızı duyarlı hale getirmek için gerekli uyarılarda bulunuyoruz dedi.

KAZANDIĞIM HER ŞEYİ KAYBETTİM

Türkiye Omurilik Felçliler Dernek Başkanı Semra Çetinkaya Emniyet kemeri çok önemli şakaya gelmeyen bir durum. Ben 1994 senesinde bir trafik kazası geçirdim. Bu kaza sonrası omurilik felci oldum. Hatta memur beyler yolda bizi durdurdular. Kemer takılı değildi bizde. Ancak arabayı kullanan arkadaşımın son şakası oldu. Çünkü ben kendisini kazada kaybettim. Biz eğlendik güldük. Kemerimizi takmadan yola devam ettik. Yolun devamında alamadığımız virajdan uçurumun aşağısına yuvarlanmışız. Arabanın sanrufu açıktı, oradan fırlayarak vefat etti. Ben de arabanın içinde çok ağır hasar aldım. En önemlisi omurgamın kırılması sebebiyle ve yanlış taşındığım için ilk yardıma koşan insanlar eminim ki, çok iyi niyetliydiler ama boynumu sırtımı sabitlemeden sanruftan çekince göğüs altımdan sonra omurilik felci oldum. Kazandığım her şeyi kaybettim. Bunu kabullenme sürecim omurilik tedavisi ağır hasar alınca maalesef yok. Kurallara uy, tekerleklerini değiştirmek zorunda kalma dedi.

MAHMUTBEY GİŞELERİNDE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ
MAHMUTBEY GİŞELERİNDE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ
MAHMUTBEY GİŞELERİNDE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ
MAHMUTBEY GİŞELERİNDE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

YORUMLAR
500
Drone ile emniyet kemeri denetimi yapıldı Drone ile emniyet kemeri denetimi yapıldı Samsun ve çevre illerde 'emniyet kemeri' denetimi yapıldı Samsun ve çevre illerde 'emniyet kemeri' denetimi yapıldı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MAHMUTBEY GİŞELERİNDE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ - Son Dakika


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