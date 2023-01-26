Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Prestij Meselesi" davalık oldu - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Prestij Meselesi" davalık oldu

26.01.2023 17:55

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun (Topal) Anadolu'nun dört bir yanından yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini ele alan "Prestij Meselesi" filminin gösterime girmesinin engellenmesi talepli dava ertelendi.

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun (Topal) Anadolu'nun dört bir yanından yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini ele alan "Prestij Meselesi" filminin gösterime girmesinin engellenmesi talepli dava ertelendi.

İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davalı Boyut Film yetkilisi Mahsun Kırmızıgül ve avukatları ile Hilmi Topal'ın oğlu davacı Volkan Topal ve avukatları katıldı.

Duruşmayı, Hilmi Topal'ın ikinci eşi ve oğulları ile şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu da takip etti.

Hakimin, mahkemenin asıl hakiminin izinde olduğunu ve karar verilemeyeceğini açıklaması üzerine tarafların beyanları alındı.

Davalı Kırmızıgül, Hilmi Topal'ın vefatının ardından borçları konusunda ailesine yardımcı olduğunu ifade ederek "Bu film yalnızca Hilmi Topal'ın hikayesi değil, 1990'lı yıllarda 3 gencin Hilmi Topal ile tanışma ve yola çıkma hikayesi. Bu film bir umut hikayesi." dedi.

Boyut Film'in avukatlarından Hatice Ufuk Sıtkı da filmde Hilmi Topal'ın kişilik haklarının zedelenmediğini savunarak "Keza zedelendiği düşünülse bile kişi öldüğünde bu kişilik hakları ortadan kalkar. Tedbir talebinin reddini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Davacı Volkan Topal ise filmle ilgili haberleri izlerken oyuncu Şebnem Bozoklu'nun açıklamalarına denk geldiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Bozoklu, filmde babamın sevgilisini oynadığını söylüyor. Bir sahnede de babama silah çekiyor, 'Ya karını ya beni tercih edeceksin.' diyor. Babam da orada korkudan masaya çıkmış. Adamı kepaze etmişler. Film şubat ayında gösterime çıkacakmış, tedbir kararı verilmesini talep ederiz."

Duruşma 16 Şubat'a ertelenirken Hilmi Topal'ın oğulları arasında gerginlik yaşandı.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Kırmızıgül, "Bu sadece Hilmi Topal'ın hikayesi değil. Filmi izleyeceksiniz, az kaldı. Bu Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in de hikayesi. Biz bu ülkede yaklaşık 40 milyon albüm sattık, binlerce konser verdik. Yüzlerce şarkımız dillere pelesenk oldu. O yola çıkışın ilk hikayesi bu. Bir başarı, bir umut hikayesi." şeklinde konuştu.

Davanın konusu

Hilmi Topal'ın oğlu Volkan Topal'ın avukatı Adil Serdar Saçan tarafından İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, babası ile Mahsun Kırmızıgül'ün önceden başka bir firmada ortaklık yaptıkları ve anlaşamayıp ortaklıklarını sonlandırdıkları anlatıldı.

Kırmızıgül'ün Hilmi Topal aleyhinde beyanlarda bulunduğu ve öldürmekle tehdit ettiği iddialarının yer aldığı dilekçede, davalı şirketin Şubat 2023'te Hilmi Topal'ın hayatını konu alan bir film çekeceğini ilan ettiği ve filmin fragmanının yayınlandığı aktarıldı.

Bu filmde Hilmi Topal'ın evliyken sevgilileri olduğuna dair konuların bulunduğu aktarılan dilekçede, ünlü yapımcının hayatını konu alan filmin, kavgalı olduğu Kırmızıgül tarafından yapılmasına Volkan Topal'ın rıza göstermediği bildirildi.

Volkan Topal'ın, babasının özel yaşamının ortaya dökülmesine asla rızası bulunmadığı belirtilen dilekçede, "Merhumun sevgilileri olduğu iddiası gerçek dışı olduğu gibi senaryoda böyle bir olgunun olduğu iddiası bile özel yaşama açıkça müdahale oluşturmaktadır. Filmin gösterime girmesi halinde Hilmi Topal'ın özel yaşantısına açıkça müdahale olacak ve gecikme sebebiyle ciddi sakınca ve telafisi olanaksız zararla doğacaktır." ifadesi kullanıldı.

Dilekçede, davalı tarafından çekilen ve 3 Şubat 2023'te vizyona gireceği duyurulan filmin gösterime sunulmasının engellenmesine ilişkin teminatsız ihtiyati tedbir kararı verilmesi istendi.

Kaynak: AA
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Mahsun Kırmızıgül, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi' davalık oldu - Son Dakika

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