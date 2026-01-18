Dağda mahsur kaldılar! İmdatlarına ekipler yetişti - Son Dakika
Dağda mahsur kaldılar! İmdatlarına ekipler yetişti

Dağda mahsur kaldılar! İmdatlarına ekipler yetişti
18.01.2026 18:17  Güncelleme: 18:46
Dağda mahsur kaldılar! İmdatlarına ekipler yetişti
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'na tırmanış yapmak isteyen 16 dağcı, yoğun kar ve sis nedeniyle yolda mahsur kaldı. Aydınlar Belediyesi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirerek dağcıları belde merkezine ulaştırdı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'na tırmanış yapmak isterken olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan dağcılar ekiplerce kurtarıldı.

16 KİŞİ MAHSUR KALDI

Süphan Dağı'na tırmanış yapmak için Aydınlar beldesine bağlı Kışkılı Mahallesi'nde yola çıkan 16 kişilik dağcı grubu, yoğun kar ve sis nedeniyle ilerleyemedi.

İMDATLARINA EKİPLER YETİŞTİ

Yolda mahsur kalan dağcıların yardım talebinde bulunması üzerine Aydınlar Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalan dağcılar bulundukları yerden alınarak belde merkezine ulaştırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen, vatandaşların ve misafirlerin can güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, ekiplerin başarılı bir kurtarma çalışması gerçekleştirdiğini söyledi. Dağcılar da kendilerine yardım eden Aydınlar Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Süphan dağı, Acil Durum, Adilcevaz, Aydınlar, Kurtarma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dağda mahsur kaldılar! İmdatlarına ekipler yetişti - Son Dakika

