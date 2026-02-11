Makas Atan Sürücülere Ceza

Maltepe'de aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 2 sürücüye, toplam 28 bin 242 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, "sanal trafik devriyesi" çalışmaları kapsamında sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda araç sürücüleri K.Y.G. ve A.A.'nın, Maltepe'de aracıyla makas atıp yakın takip yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 28 bin 242 lira trafik idari para cezası uygulandı.

K.Y.G. ve A.A, ayrıca adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.