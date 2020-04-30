Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan inceleme yaptı - Son Dakika

Malatya'da 1.5 kilometre uzunluğundaki Gülümser Caddesinde yenileme çalışmaları kapsamında sıcak asfalt serimi yapıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gülümser Caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, incelme yaptıktan sonra yaptığı açıklamada, Gülümser Caddesinin, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Anayurt Caddesiyle birleşen önemli bir aks olduğunu belirterek, "Geniş bir açıyla bakmak gerekirse, yeni açtığımız bağlantı yolu, düzenlediğimiz Alparslan Türkeş Bulvarı ve Gülümser Caddemiz aynı aksların parçalarıdır. Kavşakları düzenliyor, kaldırımları yapıyoruz.



Bu çalışmaların yanı sıra Malatya'yı tek merkezlilikten kurtaracak alternatif yol çalışmalarına da devam ediyoruz. Güney ve Kuzey Kuşak yolları için gerekli olan kamulaştırmaları yapıyoruz. Toplamda 50 milyona yakın kamulaştırma gerçekleştirdik. Kuşak yolları, Kuzey Çevre Yolu projesiyle birleştiğinde Malatya nefes alacak, rahata kavuşacak" dedi.



Büyükşehir Belediyesinin, emniyet ve sağlık çalışanları gibi sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de gece-gündüz demeden çalıştığına dikkat çeken Başkan Gürkan, zor şartlarda çalışan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. - MALATYA