Malatya'da, 2 mahalledeki karantina sona erdi - Son Dakika

MALATYA'nın Hekimhan ilçesindeki 2 mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Hekimhan'a bağlı Sürür ile Kömüşhan mahalleri, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 28 Mayıs günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu 2 mahalledeki karantina uygulaması bugün sona erdi. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sürür ile Kömüşhan mahallerinde yeni vakaya rastlanılmaması üzerine bugün itibarıyla karantinanın sonlandırıldığı belirtildi.