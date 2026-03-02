Malatya\'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünün Battalgazi ilçesi olduğunu duyurdu.

BÜYÜKLÜĞÜ 4.3

Açıklanan verilere göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi. Saat 17:52'de meydana gelen deprem yerin 8.94 kilometre altında oluştu.

Deprem çevre illerden de hissedildi.