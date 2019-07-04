Son Dakika Haberleri: Malatya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Malatya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

1 saat önce

Malatya'da dün freni boşalan bir kamyonetin otomobil ve yayalara çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]
Malatya'da dün freni boşalan bir kamyonetin otomobil ve yayalara çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde yaşanan kazada, Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates ve soğan yüklü kamyonet, iddiaya göre freni boşalınca meydanda Yılmaz Arslan'ın kullandığı 34 JD 6079 plakalı otomobile ve yayalara çarparak durabildi. Kazada çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki sürücü ile otomobilin sürücüsü, otomobilde bulunan Filiz ve Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ortalığın adeta savaş alanına döndüğü, freni boşalan kamyonetin otomobile çarptığı ve devrildiği görülüyor. Kaza sonrası yaşanan can pazarı ve vatandaşların yardıma koşması da görüntülerde yer alıyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
Yılmaz Arslan, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar Konuklarına sahte içki ikram eden düğün sahibi, para cezasına çarptırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 18:31:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]