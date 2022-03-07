Malatya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları - Son Dakika
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Malatya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

07.03.2022 17:05
Malatya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır ve Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır ve Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan, mesajında, hayatın her anında sevginin, fedakarlığın, sabrın ve azmin temsilcileri olan kadınların gününü kutladı.

Kadınların yaradılışı gereği asil bir varlık olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu konuda Peygamber Efendimiz, 'cennet annelerin ayakları altındadır' diye buyurmaktadır. Kadınların ailenin ve toplumumuzun mihenk taşı olduğunu ve bu nedenle toplumsal kalkınmanın kadınlarla birlikte gerçekleşeceğini ifade eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadının siyasi hayatın içinde olmasına büyük önem vermiş ve birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme haklarını vermiştir. Hayatımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisiyle kucaklayan ve şefkat gösteren bu en değerli varlıklarımıza yönelik şiddetin her türlüsünü de kınadığımızı belirtmek istiyorum. Bizleri eğiten, yetiştiren, bizi biz yapan, şefkatli ve merhametli olmamızı sağlayan kadınlarımıza her şartta ve her ortamda hak ettiği değeri ve saygıyı göstermek en önemli görevimizdir."

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise kadının toplumun temel unsuru olduğuna belirterek, "Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız daima özverinin, sevginin ve medeniyetimizin temel kaynağı olmuşlardır. Türk Kadını dün olduğu gibi bugün de her alanda ülkemizin kalkınması için büyük katkı sunmaya devem etmektedir. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan kadınlarımız, sevgi, hoşgörü ve duyarlılıkla yetiştirdikleri nesillere geleceğimizin şekillendirilmesinde de önemli rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de kadınların önemine dikkati çekerek, "Toplumu güçlendirmenin temelinde kadınların güçlendirilmesi vardır. Her zaman kadınlarla birlikte yürüdük, bundan sonra da öyle olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da daha hızlı büyümek ve kalkınmak için erkekler kadar kadınların da iş dünyasında var olmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise kalkınmanın ve toplumsal refahın artması için kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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