Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti

29.05.2022 15:22
Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti

Malatya'da alkol komasına giren bir adam, parkın içinde yattığı bankta hayatını kaybetti. Yetkililere açıklama yapan görgü tanıkları, adamın banka uzandığı sırada titrediğini söylediler.

Malatya'da meydana gelen olayda, bölgede bulunan banklardan birinin üzerinde hareketsiz bir şekilde yatan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yattığı bankta ölü bulundu

GÖRGÜ TANIKLARI ŞAHSIN TİTREDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Görgü tanıkları, şahsın sabah 10.00 sularında bölgeye gelerek banka uzandığını ve bu sırada titrediğini söyledi. Alkol komasını girerek hayatını kaybettiğini değerlendirilen şahsın cenazesi, cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

Malatya, Polis, Banka, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti - Son Dakika
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