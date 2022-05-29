Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti

Malatya'da meydana gelen olayda, bölgede bulunan banklardan birinin üzerinde hareketsiz bir şekilde yatan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖRGÜ TANIKLARI ŞAHSIN TİTREDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Görgü tanıkları, şahsın sabah 10.00 sularında bölgeye gelerek banka uzandığını ve bu sırada titrediğini söyledi. Alkol komasını girerek hayatını kaybettiğini değerlendirilen şahsın cenazesi, cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.