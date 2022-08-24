Tır ile otomobilin çarpışmasında araçlar küle döndü: 5 yaralı - Son Dakika
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Tır ile otomobilin çarpışmasında araçlar küle döndü: 5 yaralı

24.08.2022 16:24
Tır ile otomobilin çarpışmasında araçlar küle döndü: 5 yaralı

Malatya'da bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki araç da alev aldı.

Malatya'da bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki araç da alev aldı. 5 kişinin yaralandığı kazada yanan araçlar, yoldan geçen sürücülerin kamerasına yansıdı.

Darende ilçesi Aşağı Ulupınar Mahallesi Malatya- Kayseri karayolu üzerindeki kazada; Atila Özyalçın yönetimindeki 07 AUB 568 plakalı tır ile İsmail Hakkı Yavuz yönetimindeki 23 AAR 338 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaralılar çevredeki sürücülerin yardımı ve kendi imkanları ile araçtan çıkarken, hazır su yüklü tırda yangın başladı. Kısa sürede tırda başlayan ve diğer araca da sıçrayan alevler büyürken, vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobilde bulunan Seyhan Yavuz ile çocukları Elif ve Efe Yavuz, ambulanslarla Darende Somuncu Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası alev topuna dönen araçlardaki yangın anları, çevredeki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın sonrası her iki araç da küle döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır ile otomobilin çarpışmasında araçlar küle döndü: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır ile otomobilin çarpışmasında araçlar küle döndü: 5 yaralı - Son Dakika
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