Son Dakika Haberleri: Malatya'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü,3 Yaralı

Malatya'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü,3 Yaralı

2 saat önce

Malatya'da bir apartmanın doğalgaz hattından kaynaklandığı iddia edilen patlama sonrası çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Malatya'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü,3 Yaralı, System.String[]
Malatya'da bir apartmanın doğalgaz hattından kaynaklandığı iddia edilen patlama sonrası çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında sabah 07.00 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında evde bulunan 75 yaşındaki yatağa bağımlı hasta Fatma Koç yanarak hayatını kaybederken, Kamil Koç (42), Selda Koç (37) ve çocukları B.K. (9) yaralandı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu sanılırken, çıkan yangında ev tamamen küle döndü. Diğer evlerin de zarar gördüğü yangında büyük korku yaşayan apartman sakinleri olayın şokunu uzun süre atamadı. Görgü tanıkları, patlama sesi ile uyandıklarını belirterek sonrasında başlayan yangın ile birlikte büyük bir panik yaşandığını söyledi.

Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olay sonrası doğalgaz ekipleri de binada uzun süre inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

Eşinin Yatak Odası Görüntülerini Kameraya Alan Koca Gözaltına Alındı Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 13:07:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü,3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]