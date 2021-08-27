Malatya'da Gönültaş Caddesinde asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Gönültaş caddesinin uzun yıllardır ihmal edildiğini belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar ihmal edilmiş olan bu yolumuzda freze ile bir çalışma yaptıktan sonra asfaltlama çalışmalarına geçtik. Ayrıca bu çalışmalarımızın yanında Güney ve Kuzey Kuşak Yolları ile ilgili olarak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu iki yolumuzun da tamamlanması ile birlikte Malatya'daki trafik sorunu da büyük oranda çözülmüş olacak.

Muhtarlardan Başkan Gürkan'a teşekkür

Cemal Gürsel Mahalle Muhtarı Ali Doğan,Aşağıbağlar Mahalle Muhtarı Ömer Şahin ve Paşaköşkü Mahalle Muhtarı Asiye Şahin yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, "Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibinin eline sağlık. Sıkıntılarımız yavaş yavaş gideriliyor. İyi ki Selahattin başkan gibi bir başkanımız var." şeklinde konuştular.

BAŞKANIMIZ YAPILMADIK YOL BIRAKMADI

Yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu belirten Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz da "Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından yolumuzun asfaltı yapılıyor. Ayrıca burada bulunan kanalın da çevre düzenlemesi yapılarak çok güzel bir görünüme kavuşturuldu. Yapılacak olan yürüyüş yollarıyla birlikte çok güzel bir caddemiz ortaya çıkmış olacak. Şahsım ve muhtar arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Selahattin Başkan geldiği günden bugüne kadar yapılmadık yol bırakmadı" şeklinde konuştu.

MALATYA'DAKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

Malatya'daki trafik sorununun açılan yollarla azalacağını belirten Başkan Gürkan, " Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız çalışmalarıyla Malatya'da değil Türkiye'de destan yazıyor. Malatya Türkiye'deki Büyükşehirler içerisinde en fazla yatırım yapan il statüsündedir. Malatya Büyükşehir Belediyesi sadece yol anlamında değil her alanda yoğun bir çalışma içerisinde. İnanıyorum ki 2022 yılı içerisinde Güney-Kuzey Kuşak Yollarımız, Kuzey Çevre Yolumuzun da tamamlanması ile birlikte Malatya'daki trafik yoğunluğu azalacaktır. Vatandaşlarımız inşallah huzurlu trafik akışına kavuşmuş olacaklardır. Vatandaşlarımızın yapmış olduğumuz hizmetlere göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum.

Amacımız memleketimize en güzel hizmeti sunmaktır. Ekiplerimizle birlikte gece demeden, gündüz demeden çalışmaktayız. Cumhuriyet tarihinde hiç kimseye nasip olmayan 3 bin km asfalt çalışması gerçekleştirdik. Şehrimizi modern ve çağdaş anlamda yaşanabilir bir şehir olma noktasında bütün ekibimizle birlikte gayret göstereceğiz. Malatya UNESCO tarafından da insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak tescil edildi. Yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımların açılışlarını bir bir yaptığımız zaman Malatya Türkiye'nin yıldız şehri olacak. Hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.