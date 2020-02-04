Malatya'da her gün 10 bin kişiye sıcak yemek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da her gün 10 bin kişiye sıcak yemek - Son Dakika

Malatya'da her gün 10 bin kişiye sıcak yemek

7 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Depremzedelere günlük 10 bin kişiye sıcak yemek veriliyor" dedi.

Malatya'da her gün 10 bin kişiye sıcak yemek, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Depremzedelere günlük 10 bin kişiye sıcak yemek veriliyor" dedi.


Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta yaşanan 6.8'lik deprem sonrası Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a geçmiş olsun ziyaretleri devam ediyor.


İstanbul Ticaret Odası (ITO) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat ve Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, MİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz İktimur, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'la bir araya geldiler.


Başkan Gürkan, heyete Malatya'da yaşanan deprem ve deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.


Burada bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sonrası, Büyükşehir Semt Konakları ve Sosyal Tesislerini vatandaşların kullanımına açtıklarını ifade ederek, "Günlük 10 bin kişiye sıcak yemek veriliyor. Günlük 30 bin adet kumanya dağıtılıyor. Hayırsever vatandaşlarımızın yapmış olduğu yardımlar yine devletimizin ilgili kurumları tarafından vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Allah hepsinden razı olsun. Deprem sonrası ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bir kez daha gördük. Acılar paylaştıkça azalır. Sevinçler paylaştıkça çoğalır" şeklinde konuştu.


Polat: "20 tır yardım malzemesi getirdik"


İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat ise deprem dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı şahsında bütün Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek "Ölenlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara sağlık sıhhat, geride kalan vatandaşlarımıza da çok geçmiş olsun diyoruz. Biz, İstanbul Ticaret Odası olarak bölgemize 20 tır gıda, yiyecek, ısıtıcı ve çeşitli insani yardımlarda bulunduk. Sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşen görevleri yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Allah bir daha böylesi acı bir olayı ülkemize, şehrimize yaşatmasın" şeklinde konuştu.


MİAD Başkanı Yunus Akdaş da bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ederek, MİAD yönetimi olarak üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını dile getirdi. - MALATYA

İstanbul Ticaret Odası, Selahattin Gürkan, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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