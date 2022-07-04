İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

04.07.2022 19:54

Malatya'nın Arguvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Zeynal E'nin (38) kullandığı 44 NE 584 plakalı otomobil ile Kazım E. (63) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil İsaköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Selahattin E. (72), Melek E. (61), Bülent D. (34), Bedri T. (56) yaralandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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