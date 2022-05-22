Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

Malatya- Elazığ kara yolu Pütürge kavşağında I.E. idaresindeki 44 EH 216 plakalı otomobil ile M.A.A. yönetimindeki 12 ADD 015 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.E, A.E, E.S, C.A ve B.A yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralananlar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.