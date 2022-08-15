Malatya'da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi

15.08.2022 15:43
Malatya'da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından iki şüpheli şahsa ait 4 adrese yapılan operasyonda bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından iki şüpheli şahsa ait 4 adrese yapılan operasyonda bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, iki şüpheli şahsa ait 4 ayrı adreste kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bin 100 litre kaçak alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

YORUMLAR
500
İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt, Adana'ya atandı İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt, Adana'ya atandı
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:42 Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 21:43:48. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement