Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Gözaltı

Malatya'da Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Gözaltı

1 saat önce

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hekimhan kırsalına operasyon düzenleyen ekipler bölgede iddiaya göre H.G., Y.D. ve A.D.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Operasyonda yanlarında kaçak kazı yapmada kullanılan malzemeler ile yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:44 Kaynak: DHA

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