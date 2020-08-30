Malatya'da kentsel dönüşüm çalışması - Son Dakika

Malatya'da devam eden Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. etap ihalesi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasında yapılan protokol çerçevesinde Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. etap ihalesi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Gelişim ve Planlama Şube Müdürü Mevlüt Geleri, projenin ilk 2 etabında 3 bin 885 konutun yapıldığını bildirerek, şöyle devam etti:

"3. etap çalışmaları kapsamında 20 hektarlık proje alanı belirlenmiştir. Bu alanda 2019 itibariyle kamulaştırma çalışmalarına başlanmış, şu ana kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 milyon kamulaştırma bedeli ödenmiştir. Kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığı alanda 1000 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirilerek inşaata hazır hale getirilmiştir. TOKİ tarafından bu alanın ihalesi 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yapılmıştır. Bu kapsamda 886 konut ile 38 iş yeri için proje ihalesi tamamlanmıştır."

Geleri, projenin tamamen yatay mimari esas alınarak hazırlandığını belirtti.