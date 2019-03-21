Malatya'da Kültür Sanat
55 dakika önce
Erzurum Devlet Tiyatrosu, "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununu Malatya'da izleyicilerin beğenisine sunacak.
Erzurum Devlet Tiyatrosu
, "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununu Malatya
'da izleyicilerin beğenisine sunacak. Haldun Taner
'in yazdığı, Saydam Yeniay
'ın yönettiği oyunda, Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosunun yaşadığı kimlik sorununa komik bir dille çözüm önerisi aranması anlatılıyor.
Dekor tasarımını Suzan Tunca
'nın, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt'un üstlendiği oyunda Emrah Keskin
, Cengiz Toraman ve Sezai Yılmaz
gibi birçok oyuncu rol alıyor.
Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00 ve 23 Mart
Cumartesi günü 14.00 ve 20.00'de sergilenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:03 Kaynak: AA
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